Non si è fermato all'alt dei Carabinieri ma il tentativo di fuga è andato male: i militari lo hanno bloccato e hanno trovato nella suua auto mezzo chilo di ketamina, una sostanza stupefacente che agisce sul sistema nervoso centrale come potente psichedelico.

Non si ferma all'alt dei Carabinieri: in auto i militari trovano mezzo chilo di ketamina

E' accaduto nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio, a Nova Milanese, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 36enne ecuadoregno residente ad Albiate.

I militari, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno intimato l’alt a un’autovettura che attraversava a velocità sostenuta il centro cittadino. Il conducente, invece di rallentare ed arrestare la marcia, ha incrementato la velocità al fine di darsi alla fuga nel chiaro tentativo di sottrarsi al controllo, ma, al termine di un breve inseguimento, è stato infine bloccato.

Nel corso della perquisizione seguitane, a bordo del veicolo è stato rinvenuto circa mezzo chilogrammo di ketamina. La droga era suddivisa in diversi involucri, ben nascosti nell’abitacolo dell’autovettura.

In auto anche la carta d'identità di un comasco

Sul veicolo, è stata trovata anche una carta di identità di un trentenne comasco, di cui il titolare aveva in passato denunciato lo smarrimento presso la Tenenza Carabinieri di Cesano Maderno, ragion per cui il conducente è stato denunciato anche per il reato di ricettazione.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del p.m. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, l’arrestato è stato ristretto presso le camere di sicurezza del reparto, in attesa dell’udienza di convalida.