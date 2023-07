Non si ferma all'alt e scappa. Inseguimento sulla Statale, denunciato veranese

Un giovane di Verano di 27 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo non si è fermato all'alt dei carabinieri ed è fuggito a tutta velocità. E' stato fermato dopo un lungo inseguimento.

In via Comasina

I carabinieri ieri sera, martedì 11 luglio, poco prima di mezzanotte hanno avvistato un'Audi A 3 in via Comasina che viaggiava a velocità sostenuta. I militari hanno intimato l'alt, ma l'auto, alla cui guida c'era un veranese, classe 1996, non si è fermata. A bordo con il giovane c'erano anche degli amici.

L'inseguimento

L'auto era diretta verso Giussano e alla vista dei militari ha tirato dritto, prima verso Paina, poi ha imboccato la Statale 36 in direzione Lecco. Ad un certo punto però il veranese con gli amici, ha cambiato direzione e si è diretto nuovamente verso Giussano. I carabinieri l'hanno inseguito per diversi km, prima di fermarlo nella corsia di emergenza nei pressi di un distributore di Lissone.

Alcol test

Il veranese è stato sottoposto ad alcoltest: è risultato in stato di ebrezza. Il suo tasso alcolemico era di 0.50 g/l, che rappresenta il massimo livello consentito dal Codice della strada. E' scattata quindi una sanzione amministrativa. Oltre a ciò però, il ragazzo si è beccato anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, denuncia che avrebbe potuto evitare se si fosse fermato subito davanti ai militari.