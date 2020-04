Non si fermano al posto di blocco: inseguimento da Lentate a Carimate, poi finiscono fuori strada FOTO E VIDEO

Un pomeriggio intenso nella zona tra Lentate sul Seveso e Carimate dove un’auto non si è fermata al posto di blocco e si è data alla fuga.

Non si fermano al posto di blocco

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 3 aprile, un’auto non si è fermata a un posto di blocco dei Carabinieri a Lentate sul Seveso. Doveva essere un normale controllo da parte delle forze dell’ordine per verificare il rispetto sugli spostamenti limitati sul territorio per il contenimento del contagio da Covid 19, quando quest’auto con a bordo tre persone si è data alla fuga.

Auto finita fuori strada

La corsa, con l’inseguimento da parte dei Carabinieri, è proseguita fino a Carimate dove l’auto è finita fuori strada ma conducente e passeggeri non si sono dati per vinti e hanno proseguito la loro fuga a piedi nei boschi tra Valle e Copreno.

Le ricerche proseguono anche con l’elicottero

Le ricerche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cantù, presenti con diverse pattuglie nonché con l’elicottero che perlustra la zona dall’alto, quindi proseguono.

TORNA ALLA HOME