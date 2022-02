Polizia stradale

Protagonisti un motociclista e un automobilista alla guida di un'Audi A4.

Sono proseguiti per tutto il weekend i controlli della Polizia Stradale in territorio di Monza e Brianza. In particolare gli agenti hanno dovuto far fronte a due situazioni di particolare rilievo, entrambe avvenute in territorio di Giussano.

Non si fermano all'alt della Polizia Stradale: indagini in corso per identificarli

Nello specifico, il primo evento ha avuto luogo il 4 febbraio verso le ore 22:30 quando è stato imposto l’alt al conducente di un motociclo che, per evitare il controllo, si è allontanato verso la provincia di Como rendendosi responsabile di manovre pericolose per sé e per l’utenza in transito e facendo perdere le proprie tracce.

Il secondo evento, registrato verso le ore 23:35 del 5 febbraio sempre a Giussano ha avuto quale protagonista il conducente di un’autovettura Audi A4 il quale, evitando di fermarsi all'alt imposto, è uscito dalla Strada Statale 36 e, impegnando ad elevata velocità le arterie urbane del Comune di Arosio (CO) ha perso il controllo del mezzo fuoriuscendo dalla sede stradale senza coinvolgere terzi. Il conducente è riuscito comunque a far perdere le proprie tracce allontanandosi a piedi nell’adiacente campagna.

E' stata dunque attivata un’attività info investigativa al fine di giungere all’esatta identificazione dei responsabili che verranno deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e sotto il profilo amministrativo verranno presi provvedimenti in relazione al mantenimento dei requisiti di titolarità della patente di guida

Tre soggetti alla guida in stato d'ebbrezza

In riferimento all’attività di prevenzione posta costantemente in essere dagli equipaggi, vi è da segnalare l’individuazione di n. 3 soggetti italiani entrambi in circolazione alla guida di veicoli, in stato d’ebbrezza alcolica e solo uno dei tre responsabile di incidente stradale con soli danni a cose, con tasso alcolemico contenuto nella prima fascia tra il 0,51 ed il 0,80 g/L; i restanti due venivano individuati entrambi nella fascia intermedia tra lo 0,81 e l’1,50 g/L.

Permane sempre costante la velocità non moderata quale elemento cardine responsabile del verificarsi degli incidenti stradali che nel corso del fine settimana ne sono stati registrati 4, tutti senza conseguenze fisiche alle persone.