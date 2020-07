Non si hanno sue notizie: a casa arrivano le Forze dell’ordine ma non c’è. I Vigili del fuoco sono intervenuti a Lentate assieme ai Carabinieri.

In base a quanto è stato possibile accertare sembra che dell’uomo, che abita in viale Italia a Camnago di Lentate, non si abbiano notizie. Proprio per questo nel tardo pomeriggio di oggi è scattato l’allarme e la conseguente mobilitazione di Carabinieri, ambulanza e i Vigili del fuoco provenienti da Cantù e Lazzate.

Raggiunta l’abitazione però le Forze dell’ordine non hanno trovato nessuno. Sono in corso accertamenti.

