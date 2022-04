Scomparsa

La vittima è una donna di 50 anni residente a Seveso.

Non si presenta al lavoro, la Polizia Locale la trova morta in casa.

Fondamentale la chiamata del titolare

Non si era presentata al lavoro, il titolare, preoccupato, ha deciso di chiamare la Polizia Locale di Seveso che l'ha purtroppo trovata priva di vita nel suo appartamento. L'episodio è avvenuto martedì 5 aprile, con gli agenti che sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco in via San Carlo, nel quartiere San Pietro, dove la donna abitava. La segnalazione è arrivata dal datore di lavoro della signora, titolare di una ditta di Grandate (Como). L'uomo si era detto preoccupato perché la donna, una 50enne di nazionalità francese, non si era presentata al lavoro senza fornire alcuna spiegazione. Una chiamata che alla fine si è rivelata fondamentale, perché le forze dell'ordine hanno poi trovato la donna senza vita all'interno della sua abitazione.

Decesso per cause naturali

Constatato il decesso della donna, sul posto si è presentato anche il medico, che ha riferito come la scomparsa sia avvenuta per cause naturali, probabilmente attorno alle 9 della stessa mattina. La salma è stata poi rimossa su autorizzazione del Pubblico Ministero. La 50enne non era sposata e non aveva figli, viveva in casa con un gatto e un cane, che sono stati dati in affidamento. Nel frattempo sono stati avvertiti i familiari della donna, che sono partiti dalla Francia per recarsi a Seveso.