“Non siamo in vacanza. Continuiamo a studiare” Il messaggio degli studenti dell’Einstein VIDEO

Un appello alla responsabilità di ognuno. Un appello ad approfittare di questo periodo di stop forzato delle lezioni per portarsi avanti, per ripassare gli argomenti già svolti nel primo quadrimestre, per recuperare le materie difficili, per continuare a rimanere aggiornati sul programma scolastico anche a distanza.

Lo hanno condiviso e fatto girare su Youtube gli studenti dell’Istituto Einstein di Vimercate che hanno messo insieme in un unico video gli appelli di moltissimi ragazzi che invitano a impegnarsi nello studio, anche se si è a casa.

Il messaggio degli studenti dell’Einstein

“Questo coronavirus non me lo dà il diploma e nemmeno la promozione, quindi ci tocca studiare ragazzi!”, “volevo consigliarvi di rimanere a casa a studiare perché si tratta del nostro futuro…”. Sono solo alcune delle parole dei ragazzi della scuola, che invitano a “usare le risorse digitali che servono per rimanere aggiornati in tempo reale”, a “essere puntuali nelle lezioni online” e a riflettere sul fatto che “abbiamo tanto tempo a nostra disposizione, quindi è importante non buttarlo via” perché “l’attività didattica continua normalmente in questi giorni e non si tratta di vacanza”. “Siate responsabili, indipendenti, ma soprattutto studiate”: infatti “i nostri insegnanti forniranno tutto il materiale necessario per prepararci, che si troverà online sulle piattaforme”. Gli studenti dell’Einstein ne sono convinti: “non sottovalutiamo la cultura perché siamo noi il nostro futuro”.

Il messaggio della dirigente scolastica

Nelle ultime ore è arrivato anche il messaggio video della Dirigente dell’Istituto Einstein, Antonella Limonta, che ha voluto sottolineare quanto la scuola sia triste senza i suoi ragazzi ma allo stesso tempo quanto sia importante usufruire delle risorse didattiche che quotidianamente vengono messe a disposizione in rete.

