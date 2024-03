Nonno arzillo sventa la truffa della ruota bucata

Hanno tentato di raggirarlo con la cosiddetta truffa della "ruota bucata" ma la sua prontezza di riflessi ha evitato il peggio. E’ accaduto stamattina, lunedì 11 marzo 2024 a Villasanta, all’84enne Franco Novembrini. Un tentativo di truffa messo in atto verso mezzogiorno al parcheggio del centro commerciale "Il Gigante" di via Vecellio, a Villasanta.

L'uomo, residente a San Fiorano e volto molto conosciuto in città, fortunatamente non è caduto nella rete dei truffatori ed è riuscito a far scappare i malviventi.

Mi hanno anche inseguito con la loro auto

"Appena sono uscito dall’ipermercato con la spesa tra le mani mi sono avvicinato alla mia macchina, una Citroen C3 e ho subito notato che vicino al mio mezzo c’erano tre uomini che mi stavano aspettando, uno in piedi e due sulla loro auto di colore bianco - ha spiegato Novembrini alla nostra redazione - Appena sono salito in macchina ho acceso il motore, ho inserito la marcia e subito uno di loro si è fiondato su di me urlandomi di fermarmi perchè avevo la gomma della mia auto sgonfia. Io ho capito subito che si trattava di un tranello poichè la mia auto non mi dava nessun problema e non mi sono fermato altrimenti mi avrebbero sicuramente chiesto dei soldi".

Ho subito avvisato i carabinieri

A quel punto visto che l'uomo non gli dava retta i malviventi si sono messi in auto e hanno inseguito l'84enne.