Nottata di controlli: cinque giovani fermati con la droga. Tre patenti ritirate e un coltello sequestrato

Nottata di controlli per i Carabinieri di Seregno e Giussano che hanno effettuato un servizio di prevenzione volto a contrastare l'uso di stupefacenti alla guida.

Nottata di controlli tra Seregno, Giussano e Briosco

In parrticolare nella zona di Santa Valeria a Seregno, durante un posto di controllo, i militari hanno fermato un 18enne che, in compagnia di una ragazza di 14 anni, è stato trovato in possesso di due dosi di hashish. Non solo, dopo la perquisizione anche di un coltello a serramanico di cm 20, motivo per il quale, oltre a essere segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore, è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per il porto abusivo della citata arma bianca.

Sempre a Seregno, nella zona del quartiere Sant’Ambrogio-Crocione, i carabinieri hanno poi fermato una vettura con a bordo due giovani di 20 e 29 anni del luogo. I ragazzi sono stati trovati in possesso alcune dosi di hashish per uso personale. Anche loro sono stati segnalati all’autorità amministrativa e al 29enne conducente dell’autovettura è stata anche ritirata la patente di guida.

A Giussano e Briosco, infine sono stati sorpresi un operaio 35enne di Cabiate con al seguito una dose di cocaina mentre era alla guida Bmw X1 e un operaio 36enne di Veduggio, anch’egli mentre era alla guida della sua autovettura, una Citroën C3, con della cocaina.