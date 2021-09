Nottata di controlli dei Carabinieri di Seregno

Una nottata di controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Seregno in ben sedici comuni della zona. E su 233 persone controllate, 113 veicoli e 4 locali è stata constatata una sola irregolarità

I controlli straordinari del territorio

Dalle 18 di sabato 18 settembre alle 6 di domenica, la Compagnia carabinieri di Seregno è stata impegnata in un servizio di controllo straordinario del territorio che ha interessato l’intera area di competenza (16 comuni) con focus particolare sulle principali arterie di comunicazione e sui centri cittadini interessati di maggiore frequentazione.

Allo scopo di contrastare l'abuso di sostanze alcoliche, le violazioni delle norme della circolazione stradale e i fenomeni di criminalità urbana, sono stati effettuati molteplici posti di controllo per un totale di 233 persone, 113 veicoli e 4 esercizi pubblici controllati.

Nel corso dell’attività, effettuata con l’impiego di personale dipendente (Radiomobile, Stazioni e personale “in borghese” della Sezione operativa ) oltre a militari della Squadra di Intervento Operativo del terzo reggimento Carabinieri “Lombardia”, per un totale di 19 pattuglie, non si sono verificati eventi di rilievo ed è stato registrato un solo caso di guida in stato d’ebbrezza in Lentate sul Seveso dove, un uomo di 62 anni, fermato a bordo della propria autovettura, palesando evidenti segni di alterazione da alcol, è stato sottoposto al test etilometrico facendo registrare in entrambe le prove valori attorno all’1,5 gr./l. L'uomo è stato deferito per guida in stato d’ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.