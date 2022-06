Nottata di controlli speciali a Vimercate: un minorenne denunciato e quattro segnalati

I Carabinieri del Comando Compagnia di Vimercate contro la “malamovida”: sabato sera di controlli nei luoghi di aggregazione giovanile.

Malamovida: nottata di controlli speciali a Vimercate

Nel corso della serata di sabato e fino a tarda notte, i carabinieri della compagnia di Vimercate, e del Comando Provinciale di Monza Brianza, unitamente al nucleo cinofili di Casatenovo e al personale della polizia locale, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio. L'obiettivo: la prevenzione e il contrasto alla cosiddetta "malamovida".

In particolare i carabinieri dei reparti dipendenti la Compagnia di Vimercate hanno eseguito vari controlli presso i locali di Largo Europa e Piazza Marconi, verificando il rispetto degli orari di esercizio, il volume della musica, la vendita di alcolici ai minori.

Un minorenne denunciato e quattro segnalati

Contemporaneamente sono stati eseguiti vari posti di controllo nelle vie adiacenti ai luoghi della movida, dove il cane Kevin è entrato subito in azione fiutando un ragazzo tra gli occupanti di una macchina fermata. Il giovane, visibilmente agitato, non ha potuto far altro che ammettere di detenere nelle tasche dello stupefacente poi risultato un pezzo di hashish del peso di circa 60 grammi. L’accurata perquisizione personale ha permesso ai militari di rinvenire anche un bilancino elettronico di precisione. Il 16enne è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità per i minorenni di Milano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Con stupore degli avventori Kevin tutta la sera ha passeggiato tra di loro, passando tra tavoli ed aiuole, il suo fiuto ha permesso di segnalare alla Prefettura di Monza e della Brianza quattro adolescenti quali assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di spinelli o piccoli pezzi di hashish occultati nelle tasche. I quattro giovani sono stati accompagnati in caserma per la redazione degli atti e la segnalazione all’autorità amministrativa.

Inoltre sono stati recuperati, tra le aiuole di largo Europa, due pacchetti di sigarette al cui interno è stato trovato altro stupefacente.

Locali tutti in regola

Alla fine venivano controllati complessivamente circa 70 persone e 20 veicoli, sottoponendo 5 conducenti all’accertamento dell’alcoltest risultando regolari, nonché 9 esercizi commerciali in cui non sono emerse irregolarità.