Notte di aggressioni e intossicazioni in Brianza. Tre persone sono finite in Pronto soccorso con lievi conseguenze.

Notte movimentata per i soccorritori. Sono stati diversi infatti gli interventi di soccorso sulle strade della Brianza, nessuno fortunatamente grave.

Due gli eventi violenti che si sono verificati tra le 2.40 e le 4.30. Il primo a Vimercate, in piazza Marconi. Si tratterebbe di un’aggressione in cui è rimasto lievemente ferito un 25enne subito soccorso dai volontari di Avps Vimercate e trasportato in ospedale in codice verde.

Alle 4.30 invece la Croce Bianca di Giussano è stata inviata a Monza, in viale Elvezia, dove in un’altra aggressione è rimasto lievemente ferito un 38enne. In questo caso, sul posto, sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Monza.

Sempre nelle ore notturne segnaliamo un 27enne trasportato in pronto soccorso a Desio per le conseguenze di una leggera intossicazione da alcol. Il ragazzo è stato soccorso in via Pola a Giussano.

Infine era l’una e quarantacinque quando i volontari di Seregno Soccorso si sono portati in via Mariani per un malore di una 34enne, poi trasportata in codice verde a Carate Brianza.

