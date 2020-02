Notte di aggressioni in Brianza SIRENE DI NOTTE

Notte di aggressioni in Brianza. Si segnalano interventi di soccorso a Brugherio e a Cesano Maderno. A Macherio invece soccorsi in azione per un incendio, ma non si segnalano feriti.

Notte di aggressioni in Brianza

E’ stata una notte, quella tra venerdì e oggi sabato 8 febbraio 2020, caratterizzata da diversi interventi di soccorso. Tra i più rilevanti segnaliamo un evento violento che si è verificato a Cesano Maderno intorno alle due. Si tratterebbe di un’aggressione che ha visto coinvolte tre persone: un 19enne e due ragazzi di 24 anni. In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sul posto, in via Don Viganò, sono stati inviati i volontari della croce bianca locale che hanno poi predisposto il trasferimento in ospedale in codice verde per i soggetti coinvolti. Sul luogo dell’aggressione anche i Carabinieri della compagnia di Desio per appurare con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

Pochi minuti più tardi i soccorritori della croce rossa sono invece intervenuti a Brugherio per un’altra aggressione ai danni di una 26enne, in viale Europa. La giovane, fortunatamente, è rimasta solo lievemente ferita e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri del gruppo compagnie Monza.

Infine segnaliamo, intorno alle 3.40 della notte appena trascorsa, l’intervento di un’ambulanza di Besana Brianza per un’allerta incendio, sviluppatosi in via Achille Gradi a Macherio. Non si segnalano feriti.

A Lissone infine, in via Botticelli, i soccorritori della croce verde locale hanno prestato le prime cure a un 55enne che si è sentito male intorno alle 5.20 di questa mattina. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale a Monza per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.