Nella serata del 15 luglio 2026 la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nel Comune di Carnate, concentrando l’attività nelle aree maggiormente frequentate, nei pressi della stazione ferroviaria e lungo via Roma.

Notte di controlli alla stazione di Carnate: 80 persone identificate, sequestrati un coltello e hashish

Il dispositivo, coordinato dalla Questura di Monza e della Brianza, ha visto impegnato personale della Divisione Polizia Anticrimine, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, della Polizia Ferroviaria di Monza e della Polizia Stradale di Arcore, con la collaborazione della Polizia Locale di Carnate.

I controlli sul territorio

Nel corso del servizio, svolto dalle ore 19.00 all’una di notte, sono state identificate complessivamente 80 persone, di cui 51 cittadini stranieri. Dagli accertamenti è emerso che 19 delle persone controllate erano gravate da precedenti di polizia.

Gli agenti hanno inoltre controllato 35 veicoli e predisposto tre posti di controllo, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di criminalità diffusa, verificare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale e rafforzare la presenza delle Forze di polizia nelle zone interessate da maggiore affluenza.

Verifiche amministrative

Particolare attenzione è stata dedicata ai controlli amministrativi. Il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha effettuato un’ispezione presso una struttura ricettiva della zona, verificando la regolare esposizione della licenza ed esaminando la documentazione relativa agli ospiti, risultati regolarmente comunicati alla Questura.

Successivamente sono stati controllati altri due esercizi pubblici.

Nel corso delle verifiche è stata riscontrata, presso uno degli esercizi, la mancata esposizione del cartello indicante il giorno di chiusura, degli orari di apertura e dell’avviso relativo al divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori. Le violazioni saranno oggetto dei conseguenti provvedimenti sanzionatori da parte della Polizia Locale di Carnate.

Controlli stradali e sanzioni

Sul fronte della sicurezza stradale sono state contestate tre violazioni al Codice della strada: guida senza cintura di sicurezza, circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e guida in stato di ebbrezza.

In quest’ultimo caso, un cittadino italiano di 46 anni è stato denunciato in stato di libertà, con contestuale ritiro della patente di guida.

La Polizia Locale ha inoltre sanzionato un cittadino algerino di 49 anni, sorpreso a consumare una bevanda alcolica sulla pubblica via utilizzando una bottiglia di vetro, in violazione del regolamento comunale di Polizia urbana.

L’intervento per una lite

Nel corso della serata, gli equipaggi della Polizia di Stato sono intervenuti a seguito della segnalazione di un diverbio tra due persone. Sul posto è stato identificato un cittadino marocchino di 31 anni, che presentava alcune ferite alle braccia e alla testa. Un secondo uomo si era allontanato in bicicletta all’arrivo degli operatori.

Secondo quanto riferito dal cittadino marocchino, l’episodio sarebbe scaturito dalla sottrazione di uno zaino e di un telefono cellulare. Nel corso del diverbio, l’altro uomo lo avrebbe colpito al volto, provocandogli anche una ferita alla testa con un rasoio.

Il cittadino marocchino è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo.

Sequestri e accertamenti

Gli accertamenti e le ricerche svolti nell’immediatezza, estesi anche alle aree verdi circostanti, non hanno consentito di rintracciare l’uomo che si era allontanato. Nel corso dell’attività gli agenti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, un coltello a serramanico lungo complessivamente 15 centimetri e un involucro contenente 2,57 grammi di hashish.