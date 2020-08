Notte di fuoco a Desio, in fiamme tre vetture in via Cascina Bolagnos. Il rogo è divampato intorno alle 5, in circostanze ancora tutte da chiarire.

Dinamica al vaglio degli inquirenti

L’incendio si è sviluppato intorno alle 5 a Desio, in via Cascina Bolagnos. Il rogo ha coinvolto tre autovetture (di piccola e media cilindrata) parcheggiate lungo la strada, che hanno improvvisamente preso fuoco. Immediato l’arrivo sul posto delle squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza, coadiuvati da Aps Desio e da un’autobotte in arrivo da Bovisio Masciago. Un intervento rapido e tempestivo, che ha permesso lo spegnimento dell’incendio in sicurezza. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Desio, chiamati a fare luce sull’accaduto. Al momento, infatti, le cause dell’incendio sono ancora al vaglio degli inquirenti.

TORNA ALLA HOMEPAGE