Diversi interventi di soccorso nella notte tra venerdì e oggi, sabato 5 settembre, in Brianza. Tra le due e le quattro si sono verificati tre incidenti stradali a Usmate, Concorezzo e Limbiate.

Notte di incidenti sulle strade della Brianza: in tre finiscono in ospedale

Alle due e trenta il primo incidente notturno: la chiamata al 112 è scattata a seguito di un ribaltamento avvenuto in via Monza a Usmate e che ha visto coinvolti due giovanissimi di 17 e 21 anni. Sul posto in codice rosso sono arrivati i volontari di Avps Vimercate, assieme all’automedica, al Carabinieri e ai Vigili del fuoco. I due ragazzi sono stati visitati sul posto, poi è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo.

Sempre nella notte segnaliamo uno scontro auto moto avvenuto sulla Sp2 Monza Trezzo, a Concorezzo, in cui è rimasta ferita in modo serio una donna di 41 anni. L’incidente è avvenuto sempre intorno alle due e trenta. La donna è stata trasportata al San Gerardo dai volontari vimercatesi. Rilievi invece affidati ai Carabinieri del gruppo compagnie Monza.

Un’ora più tardi, alle 3.40, l’ambulanza di Cesano Maderno è intervenuta a Limbiate, in località Mombello, per una caduta da moto in cui è rimasto ferito un 47enne. Sul posto oltre al personale sanitario sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Desio. L’uomo è stato visitato sul posto e poi trasportato in ospedale in codice verde.

Due malori

Infine, nella notte, segnaliamo anche due malori: si tratta di una 19enne soccorsa a Seregno, in via alla Porada, che fortunatamente si è ripresa in breve tempo, e di un 50enne soccorso a Macherio dai volontari di Seregno Soccorso e poi trasportato al San Gerardo in codice verde per accertamenti.

