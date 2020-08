Notte di incidenti sulle strade della Brianza. Tre diversi sinistri ad Agrate e Monza e altrettanti feriti.

Notte di incidenti sulle strade della Brianza

In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza nella notte tra venerdì e sabato, il primo intervento di soccorso è scattato quindici minuti dopo mezzanotte. Si è trattato di una caduta da bici avvenuta ad Agrate Brianza, in via Marco d’Agrate, che ha visto coinvolto un giovane di 19 anni. Il ragazzo è stato subito soccorso dall’ambulanza e poi trasportato in codice giallo in ospedale a Vimercate.

Una decina di minuti più tardi, a Monza, in via Zucchi, si è verificato un incidente che ha coinvolto una microcar elettrica. Ferito in codice giallo un giovane di 20 anni subito soccorso dall’ambulanza e l’automedica. Dopo gli accertamenti del caso il ragazzo è stato trasportato al San Gerardo per ulteriori accertamenti.

Sempre nella notte segnaliamo una 19enne soccorsa a Vimercate, in piazzale Marconi, a seguito di una caduta. La ragazza, assistita dal volontari di Avps Vimercate, ha riportato fortunatamente solo lievi contusioni.

Buone anche le condizioni del 24enne soccorso a Seregno, in piazza Prealpina, poco dopo le quattro. Mentre risultano serie le condizioni del 24enne rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Risorgimento a Monza poco prima delle cinque. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo.

TORNA ALLA HOME