Diversi interventi di soccorso per intossicazioni tra la notte e la tarda serata di ieri in Brianza.

Notte di intossicazioni in Brianza

Due i giovanissimi soccorsi nelle ore notturne: poco prima delle quattro un 20enne è stato raggiunto dai volontari della Croce rossa in vicolo Lambretto a Monza. Il giovane, che si è sentito male dopo aver bevuto troppo, è stato visitato sul posto e poi trasportato in ospedale a Monza per gli accertamenti del caso.

Due ore prima anche un 17enne era finito in ospedale, sempre per intossicazione da alcol. In questo caso il ragazzo era stato soccorso in via Macchiavelli e trasportato al San Gerardo in codice verde.

Poco prima di mezzanotte invece la Croce rossa di Lentate è intervenuta in via Tommaseo a Cesano per prestare le prime cure a un 44enne. L'uomo avrebbe accusato un malore a seguito di una intossicazione da sostanze pericolose e per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale a Desio in codice verde.

Investimento pedone a Lentate

Nella serata di ieri infine segnaliamo anche un incidente stradale avvenuto a Lentate, sulla Nazionale dei Giovi. In base a quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di una donna di 71 anni investita all'altezza del civico 169. Sul posto sono intervenute ambulanza, automedica e Carabinieri della Compagnia di Seregno. L'anziana è stata trasportata in ospedale a Desio in codice verde.