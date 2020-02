Notte di malori in Brianza: tre persone in ospedale

Sono tre le persone finite in ospedale per malore nelle ultime ore in Brianza. Fortunatamente per tutte si è trattato solo di lievi malesseri.

Notte di malori in Brianza

La prima chiamata al 118 è arrivata poco prima di mezzanotte e mezza per un 35enne che si è sentito male in via Diaz a Vimercate. L’uomo è stato soccorso dai volontari di Vimercate, giunti sul posto assieme ai Carabinieri. I sanitari hanno visitato il 35enne per poi disporre il trasferimento in ospedale in codice verde.

Negli stessi minuti un giovane di 20 anni accusava un malore in strada a Nova Milanese, in via Italia. Sul posto è giunta la croce bianca di Cesano e i Carabinieri della compagnia di Desio. Il ragazzo, dopo i primi accertamenti, è stato trasportato in ospedale a Desio. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Infine segnaliamo l’intervento della croce bianca di Giussano a Carate Brianza, intorno alle 3 della notte appena trascorsa. Qui, in via Rivera, all’interno di un impianto lavorativo, si è sentito male un ragazzo di 23 anni. Il giovane è stato visitato sul posto e poi trasportato all’ospedale di Desio in codice verde.