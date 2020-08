Sono tre le persone che sono state trasportate in ospedale nella notte appena trascorsa a causa di malori, infortuni e incidenti.

Notte di malori, infortuni e incidenti: tre persone in ospedale

Il primo intervento di soccorso in orario notturno è scattato appena dopo la mezzanotte per un 18enne che ha accusato un malore nei presso del Centro Commerciale Globo di Busnago. A prestare le prime cure sono stati i volontari della Croce azzurra di Trezzo sull’Adda intervenuti in posto con l’ambulanza. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito buone ma è stato comunque trasportato in ospedale a Vimercate per accertamenti.

Pochi minuti dopo è scattato un altro intervento di soccorso, questa volta a Bernareggio dove in via della Chiesa è stato investito un pedone di 36 anni. Sul posto i volontari di Avps Vimercate e i Carabinieri. Dopo gli accertamenti medici non è stato disposto il trasferimento in ospedale.

E’ stato invece trasportato in ospedale a Desio in codice giallo il 21enne soccorso a Muggiò, in piazza Garibaldi intorno all’una e venti. Il giovane sarebbe rimasto vittima di un infortunio di cui ancora non è chiara la dinamica.

Infine segnaliamo un 46enne soccorso a Cesano Maderno all’una e quaranta circa. Sul posto, in via Friuli, i volontari della Croce bianca locale e i Carabinieri della Compagnia di Desio. L’uomo, dopo le cure sul posto, è stato trasportato in ospedale a Desio in codice verde.

TORNA ALLA HOME