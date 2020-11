Notte di paura a Briosco: un furgone e due auto a fuoco FOTO

Notte di paura a Briosco: un furgone e due auto posteggiate all’aperto sono state divorate dalle fiamme.

Incendio a Briosco

E’ successo intorno all’1,30 di oggi, sabato 21 novembre 2020, in via Verdi, la strada che collega Briosco capoluogo alla frazione di Fornaci. Un furgone e due autovetture sono andate a fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Seregno e Carate Brianza con due autopompe e un’autobotte. Le indagini, affidate ai Carabinieri, sono ora in corso per definire la causa del rogo.

Ieri sera, venerdì 20 novembre 2020, un altro incendio ha visto coinvolta una quattro ruote a Concorezzo, all’interno di un concessionario situato lungo la Provinciale Monza-Melzo

