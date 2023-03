Notte di terrore in via De Giorgi, incendio doloso alla Guardia Medica

Incredibile a Concorezzo, dove nella tarda serata di ieri (martedì 14 marzo 2023), un individuo avrebbe appiccato un incendio doloso fuori dai locali della Guardia Medica di via De Giorgi. Per fortuna non si registrano feriti.

Forte odore di benzina

L'incendio si è sviluppato all'esterno dei locali della Guardia Medica di via De Giorgi, sulle vetrine e sul marciapiede. La dinamica è ancora da ricostruire, ma delle prime informazioni alle 20.30 circa si è verificato un diverbio tra un paziente (che avrebbe dato in escandescenza per motivi ancora sconosciuti) e i medici presenti all'interno dell'immobile. Poche ore dopo, verso le 23.30, le fiamme sono divampate sul marciapiede di via De Giorgi, raggiungendo anche le vetrate della Guardia Medica. I presenti hanno anche percepito un forte odore di benzina, che testimonierebbe la volontarietà del gesto. Resta da capire, ovviamente, se l'autore del gesto sia la stessa persona protagonista del diverbio avvenuto con i medici.

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco, accorsi sul posto sul posto con un'autopompa e il modulo antincendio di Vimercate, un'autopompa, l'autoscala, il modulo soccorso e modulo anticendio di Monza e in grado di spegnere prontamente l'incendio. Al loro fianco i Carabinieri e un'ambulanza, uscita in codice giallo. Grande lo spavento tra i medici e i volontari presenti all'interno dei locali della Guardia medica, anche se per fortuna non si registrano feriti nè particolari danni alla struttura. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.