Nova Milanese: nell’ultima settimana 5 decessi per Covid. Parte il servizio tamponi drive through

Sono cinque i novesi che nell’ultima settimana sono deceduti a causa del Coronavirus. Lo ha comunicato l’Amministrazione nel bollettino aggiornato sulla situazione Covid. In città da settimana prossima arriva anche il servizio tamponi rapidi, che sarà allestito presso la piazza del Mercato.

Aggiornamento situazione Covid a Nova Milanese

Tornando ai numeri gli ultimi forniti da Ats segnalano che, dall’inizio della pandemia, i casi covid totali a Nova Milanese sono 1244, di cui 715 persone ancora positive e 508 guarite.

Il vaccino contro l’influenza

Intanto prosegue in città la campagna vaccinale contro l’influenza. Grazie al grande sforzo organizzativo dell’Amministrazione comunale e degli uffici per assicurare gli spazi in sicurezza, pianificare le igienizzazioni dei locali, mantenere costantemente i contatti con le autorità sanitarie, oltre al coordinamento della presenza volontari della Croce Rossa e dei Carabinieri in congedo – che qui ringraziamo di cuore – i primi giorni della campagna si sono svolti per il meglio.

Oggi, fa sapere l’Amministrazione comunale, “si torna in azione con una nuova data per gli adulti, pur avendo saputo che, al momento, ATS non ha ancora fornito ai medici di tutte le dosi necessarie per tutti. Ci spiace molto che il nostro grande sforzo per attivare tutte le azioni possibili per far vaccinare i soggetti più fragili entro il mese di novembre non si realizzerà completamente entro questo fine settimana. I cittadini ai quali non potrà essere somministrato il vaccino sono già stati contattati dai propri medici di famiglia”.

A Nova è stato inoltre attivato il vaccino antinfluenzale per via endonasale per i bimbi assistiti delle dott.sse Fiz, Montalti e Melzi (2-6 anni non compiuti), secondo le modalità pubblicate sul sito web del Comune.

Al via il servizio tamponi drive through

In chiusura l’Amministrazione segnala l’attivazione del servizio tamponi drive through. Sarà presso la piazza del Mercato del mercoledì (ingresso da Via Oberdan) in collaborazione con la CFB. Partirà giovedì 3 dicembre, dalle 9 alle 13: medici e infermieri saranno a disposizione per effettuare i primi tamponi per i pazienti di Nova a cui sia stato prescritto il tampone da parte del proprio medico competente.

