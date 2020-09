Nova Milanese: sanzionati cinque giovani perché senza mascherina. A chiamare i Carabinieri sono stati i residenti esasperati dagli schiamazzi.

Nova Milanese: sanzionati cinque giovani perché senza mascherina

Schiamazzi in via Rossini, intervengono i Carabinieri. Sanzionati in cinque perché non indossavano la mascherina, il dispositivo di protezione individuale contro il contagio da Covid-19. I controlli nella zona che si trova nelle vicinanze del campo da calcio risalgono alla serata di venerdì 4 settembre. Una volta giunti sul posto, in risposta a una chiamata di residenti esasperati dagli schiamazzi, gli uomini dell’Arma hanno trovato diversi ragazzi, tutti con un’età di circa 18 anni, senza mascherina, che è obbligatoria dalle 18 alle 6 del mattino anche all’aperto. Cinque i verbali elevati dai militari della locale stazione.

TORNA ALLA HOME