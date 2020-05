Nova Milanese: sgomberato campo nomadi abusivo FOTO VIDEO

Nova Milanese: sgomberato campo nomadi abusivo. Massiccio intervento delle Forze dell’ordine in via Galvani, al confine con Muggiò, per allontanare due famiglie. La zona era già stata sgomberata a marzo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia provinciale e quelli della Polizia locale di Nova Milanese, oltre ai Carabinieri e ai volontari della Croce Rossa. In base a quanto accertato fino ad ora si tratta dello stesso campo occupato abusivamente anche lo scorso marzo e poi sgomberato.

Questa mattina il nuovo intervento: oltre ad allontanare le due famiglie di nomadi, le Forze dell’ordine stanno provvedendo, attraverso l’utilizzo di una pala meccanica, a scavare una sorta di cava per evitare qualsiasi insediamento abusivo futuro.

