Nova Milanese: soccorso un 42enne dopo un infortunio sul lavoro

Nova Milanese, 42enne soccorso per un infortunio sul lavoro. Intervento della Croce rossa in via De Gasperi intorno alle 2 della notte di oggi, mercoledì 27 gennaio.

Nova Milanese, infortunio sul lavoro nella notte

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’infortunio è avvenuto in un impianto lavorativo di via De Gasperi poco dopo le due. Sul posto, in codice giallo, sono giunti i volontari della Croce rossa di Cinisello che hanno prestato le prime cure a un 42enne, le cui condizioni, fortunatamente, sono state giudicate buone.

Dopo gli accertamenti sanitari del caso l’uomo è stato trasportato in ospedale a Desio in codice verde. In via De Gasperi a seguito dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Desio per appurare con precisione quanto accaduto.

Caduta a Lissone

Intorno alle 3.20 segnaliamo invece l’intervento dei volontari di Seregno Soccorso in via Santa Margherita a Lissone per una caduta di un 43enne. Sul posto, oltre ai volontari del soccorso, si sono portati anche i Carabinieri della Compagnia di Desio. Il 43enne è stato poi trasportato in ospedale a Monza per tutti gli accertamenti del caso.