Novese di 77 anni trovato morto in provincia di Benevento. Dopo 24 ore di ricerche il tragico rinvenimento in un campo. Nel 2018 si era candidato alle elezioni a Nova in una lista di Centrosinistra

Si era allontanato da casa dei parenti

Si era allontanato sabato mattina dalla casa dei parenti a San Lorenzello, in provincia di Benevento, il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica, in un campo del paese. Dolore per la scomparsa di Franco Stefanini, 77 anni, conosciuto a Nova Milanese, dove risiedeva e dove era stato anche impegnato in politica.

Nel 2018 era candidato con il Centrosinistra

Sostenitore della coalizione di Centrosinistra, nel 2018 si era candidato consigliere comunale nella lista «Io lavoro per Nova» a supporto del sindaco Fabrizio Pagani - al tempo in corsa per il primo mandato - ma non era stato eletto in Consiglio comunale.

Lo spiegamento di forze per le ricerche

Nato a Bomarzo, in provincia di Viterbo, il novese si trovava a casa di alcuni parenti nel piccolo Comune del Beneventano, quando si sarebbe allontanato a piedi nella mattinata di sabato. Non vendendolo rientrare, i suoi famigliari si sono rivolti al 112. Sono è stato attivato il Piano provinciale di ricerca delle persone scomparsa che ha coinvolto un fitto spiegamento di forze: Arma dei Carabinieri, Questura, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Protezione civile. La zona di San Lorenzello e i Comuni limitrofi sono stati passati al setaccio, impiegando anche le unità cinofile.

Appello della Prefettura e sui social

Pure la Prefettura aveva diramato una nota con le informazioni utili per riconoscere l’uomo e sui social, in tanti avevano condiviso l’appello dei famigliari del pensionato, nella speranza che qualcuno potesse averlo visto.

Il tragico ritrovamento

Nel tardo pomeriggio di domenica il tragico epilogo con il ritrovamento del corpo senza vita del 77enne, in un campo sempre nel Comune di San Lorenzello. Il decesso sarebbe dovuto a cause naturali, la data dei funerali non è ancora nota.

Da anni impegnato in politica

Stefanini era conosciuto a Nova Milanese: aveva iniziato il suo impegno politico molti anni fa, nella Democrazia cristiana, poi aveva seguito il partito nelle sue varie evoluzioni. Nel 2018 si era candidato alle elezioni amministrative con la lista civica di Centrosinistra "Io lavoro per Nova". Profondamente dispiaciuti per quando accaduto, i componenti della coalizione lo ricordano con affetto e stima: "Era una persona squisita, pur non avendo mai ricoperto ruoli e incarichi politici, partecipava sempre molto attivamente alle iniziative e alle assemblee".