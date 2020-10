Novità in edicola, in regalo La mia Casa Dolce Casa

Novità in edicola: fa il suo esordio La mia Casa Dolce Casa. Si tratta del nuovo magazine edito dal gruppo Netweek: la rivista è allegata gratuitamente al vostro settimanale preferito. Un gradito omaggio per tutti i nostri lettori, da sfogliare con attenzione per scoprire interessanti spunti, originali idee e tendenze relative al mondo dell’abitare di qualità. Tante pagine utili e piacevoli, leggere ma allo stesso tempo in grado di lanciarci interessanti spunti di riflessione. E in vista della stagione invernale, in cui tradizionalmente la casa viene vissuta maggiormente, si potranno individuare diversi suggerimenti, per rendere la propria dimora alla moda e sempre più specchio della nostra anima.

La mia Casa Dolce Casa guarda al 2021

Arriva in autunno ma è già proiettato all’anno che verrà, e persino oltre. La mia Casa Dolce Casa guarda con fiducia ai grandi eventi del 2021, gettando un’occhiata anche alle tendenze e cercando di anticipare le novità che ci aspettano nel futuro. Una cosa è certa: oggi è fondamentale che la nostra abitazione sia a prova di virus. Il nostro magazine saprà fornire i consigli giusti per vivere all’interno di ambienti salutari, puliti e sicuri. E a proposito di inverno: è fondamentale che la nostra dimora, appartamento o villetta che sia, si rifaccia allo stile Cozy. Il termine significa “accogliente”, la nostra casa lo è? Meglio verificare… ed eventualmente provvedere ad aggiustare il tiro! Per cambiare volto si può ricorrere a tanti trucchi, intervendo sui colori, sulle nuance, ovviamente sull’arredamento (mai pensato ad un camino?) oppure anche sull’illuminazione.

Dal Superbonus al Natale

Non può ovviamente mancare l’argomento Superbonus 110%, ovvero la maxi-agevolazione governativa per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica. L’incentivo ci porta quindi a riflettere sulle potenzialità e sulle opportunità della ristrutturazione. Arrivando magari a scoprire che una piccola rivoluzione non ha bisogno necessariamente di tempistiche e costi tendenti all’infinito. Infine si meritano una menzione speciale i focus dedicati al fai-da-te. In molti campi è meglio evitare questa pratica, ma in altri invece è possibile dare libero sfogo alla propria fantasia e intraprendenza. La mia Casa Dolce Casa ci prende per mano con tante proposte… L’ultima battuta è per il Natale: che 25 dicembre sarà quello che ci aspetta? Fra tante incognite è bene sapere che è già ora di pensare alle decorazioni casalinghe.

