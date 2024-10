Nubifragio, crolla una porzione di tetto di una cascina

Momenti di paura all'alba di oggi, giovedì 10 ottobre, a Oreno di Vimercate.

Il crollo del tetto

I residenti di Cascina Fabbrica, in via Piave, sono stati svegliati attorno alle 7 dal boato per il crollo del tetto di una porzione laterale abbandonata dello storico edificio di Oreno. Le travi e le tegole hanno ceduto finendo sulla soletta sottostante.

Le verifiche dei Vigili del fuoco

Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti delle porzioni adiacenti. Sul posto poco dopo sono giunti i Vigili del fuoco che, sotto la pioggia battente, hanno proceduto ad effettuare un sopralluogo per la messa in sicurezza della zona teatro del crollo e alla verifica delle porzioni adiacenti, che non sembrano essere state lesionate.