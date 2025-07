La situazione

Le forti piogge abbattutesi nella mattinata di oggi, sabato 5 luglio, hanno colpito i Comuni di Sulbiate e Roncello

Nubifragio sul Vimercatese, due centri paese finiscono sott'acqua

I centri dei due paesi sono stati infatti invasi dalle precipitazioni. Veri e propri fiumi nelle vie, che hanno portato l'acqua arrivare quasi all'altezza delle portiere delle auto che si trovavano parcheggiate lungo le stradedei due paesi brianzoli.

L'Amministrazione comunale di Sulbiate ha comunicato sui suoi canali istituzionali che sono in corso diversi interventi in paese, sottolineando come "Protezione Civile, uffici comunali, forze dell’ordine e amministrazione sono già al lavoro, seguendo le priorità di intervento per affrontare le situazioni più urgenti". Tra queste situazioni c'è quella dell'isola ecologica che il Comune è stato costretto a chiudere, perchè invasa anch'essa dall'acqua.

La situazione a Roncello

Anche a Roncello sono state ore di grande apprensione a causa del maltempo. Alcune vie sono finite completamente a mollo sotto il nubifragio, con l'acqua che ha completamente inondato la carreggiata arrivando persino all'altezza dei cofani delle auto. Enormi i disagi per i residenti, con ingenti danni anche alle abitazioni e ai locali che affacciano sulle strade allagate.

Disagi anche a Cavenago

Infine sono state segnalate situazioni pericolose anche sul territorio di Cavenago, dove il forte vento e la pioggia hanno provocato la caduta di alcuni alberi su piste ciclabili e strade e per il quale Protezione Civile e Polizia Locale si sono immediatamente messi al lavoro per la sistemazione e la messa in sicurezza delle aree interessate.