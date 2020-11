Nuova Asst della Brianza, domani la presentazione in Regione. L’ospedale di Desio tornerà con quello di Vimercate. Il San Gerardo diventerà Irccs.

Nuova Asst della Brianza, domani la presentazione in Regione

Verrà presentata domani ai consiglieri regionali la nuova Asst della Brianza, che prevede la trasformazione dell’ospedale San Gerardo di Monza in Irccs e il passaggio dell’ospedale di Desio con quello di Vimercate. La nuova Asst dovrebbe nascere il 1° gennaio 2021.

Lo ha ufficializzato nei giorni scorsi il consigliere regionale dem Gigi Ponti nel corso di un dibattito promosso dal Partito democratico di Monza e Brianza proprio per discutere dell’emergenza che stiamo vivendo.

Insieme alle iniziative da mettere in atto da subito per affrontare la pandemia, Ponti ha parlato anche di “azioni di lungo periodo”, nel quale rientra appunto la nuova Asst della Brianza, “che non deve essere solo una variazione di confini”.

“Venerdì – ha sottolineato Ponti – sarà presentato il Piano che dovrà organizzare la sanità in Brianza. Dovrebbe nascere una Asst della Brianza, con l’ospedale San Gerardo che diventa Irccs, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Questa è un’opportunità che non può non essere discussa da tutti i sindaci e non può non essere discussa in un luogo di riferimento come è la Provincia di Monza e della Brianza. Sono due le cose da fare in questo momento: tamponare la situazione e mettere le basi per fare qualcosa di positivo per il futuro”.

Un futuro che, come da più parti è stato chiesto, veda un potenziamento della sanità territoriale.

