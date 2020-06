Nuova distribuzione di mascherine gratuite

Il Comune di Usmate Velate ha annunciato per giovedì 4 giugno la distribuzione gratuita di 4mila mascherine chirurgiche in due punti di ritiro in paese.

La distribuzione gratuita di mascherine

A partire da giovedì 4 giugno, prenderà il via una nuova fase di distribuzione gratuita di mascherine chirurgiche. Complessivamente, questo lotto è costituito da 4.000 mascherine a disposizione della cittadinanza. La distribuzione avrà luogo fino ad esaurimento scorte e sarà consentito il ritiro di un’unica mascherina a persona, necessariamente residente a Usmate Velate.

La distribuzione avverrà il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, presso la sede del Gruppo di Protezione Civile di via Milano 9. Il venerdì il ritiro potrà essere effettuato a Velate, in Villa Scaccabarozzi, sempre con il medesimo orario: dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.

L’aggiornamento sul numero dei contagiati da coronavirus

Aumentano il numero dei cittadini residenti a Usmate Velate positivi a Covid-19: dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 40 i cittadini che hanno contratto il Covid-19, 4 in più rispetto alla scorsa settimana. Dal dato dei 40 positivi a Coronavirus – come sempre – vanno sottratti i 4 decessi ed i numerosi negativizzati, che ormai risultano essere 23.