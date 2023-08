Nuova location per la panchina rossa, vittima dell'inciviltà

Troppa inciviltà, trovata una nuova location per la panchina rossa che dal novembre 2021 si trovava sotto i portici dei negozi in piazza Cavour a Meda.

Rifiuti al posto della panchina rossa

E’ la decisione presa dopo che l’arredo è stato spostato da ignoti che al suo posto hanno lasciato rifiuti. Bottiglie di plastica, fazzoletti e bicchieri gettati a terra nell’angolo a ridosso del negozio di ricamo dove era stata collocata la panchina in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Un’idea dell’inarrestabile Rina Del Pero, che l’aveva posizionata e abbellita con l’aiuto di altri volontari.

Era stata collocata in piazza Cavour in occasione del 25 novembre 2021

Sui listelli dell’arredo una frase tratta dal Talmud, un testo sacro dell’ebraismo: «State molto attenti a far piangere una donna, che poi Dio conta le sue lacrime! La donna è uscita dalla costola dell’uomo, non dai piedi perché dovesse essere pestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale... un po’ più in basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere amata». Un modo per suscitare una riflessione sulla piaga sociale della violenza contro le donne.

E' stata posizionata nel parco e dedicata a Iris Setti

Ma qualcuno evidentemente non ha apprezzato e così le commercianti che l’avevano «adottata», a malincuore, hanno suggerito a Del Pero di trovare un’altra sistemazione. La referente del Circolo XX Settembre ha accolto il consiglio, spostando la panchina nel parco di piazza Cavour, «sperando che sia rispettata e non venga presa di mira dagli incivili», commenta la volontaria, che ha pensato di dedicarla a Iris Setti, la 61enne barbaramente uccisa da un 37enne nigeriano in un parco di Rovereto, in provincia di Trento.