Nuove telecamere al Bosco delle Querce, aumentati i punti di ripresa. Una spesa di 40mila euro che permetterà di monitorare al meglio in particolare i due ingressi del parco.

14 nuovi punti di ripresa

Da oggi il Bosco delle Querce e il centro visite, sede anche dell’ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Seveso, sono più sicuri. È stato infatti completato proprio nei giorni scorsi l’intervento di ammodernamento e potenziamento dell’impianto di videosorveglianza del parco naturale di 43 ettari posto sul confine tra Seveso e Meda. Una vera e propria operazione di sicurezza urbana al fine di “prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà”. In tutto saranno 14 i punti di ripresa controllati dagli occhi elettronici delle videocamere di ultima generazione collegate via fibra o wireless al comando della Polizia Locale del comandante Roberto Curati. La spesa totale è di 40mila euro, una cifra finanziata all’80% da un bando di Regione Lombardia e per il 20% con risorse proprie del Comune.

Adottate anche termocamere

Bisogna ricordare come presso il centro visite del Bosco delle Querce in via Ada Negri era già attivo un vecchio impianto di videosorveglianza composto da sei telecamere fisse la cui tecnologia oramai non più adeguata imponeva un sostanzioso rinnovamento. Il nuovo progetto infatti è consistito nella sostituzione di queste vecchie telecamere con telecamere “panoramiche multi-sensore” che consentono il monitoraggio di aree più ampie e il potenziamento del controllo dei due accessi (quindi anche quello su Viale Redipuglia) attraverso l’adozione di termocamere in grado di rilevare la presenza di persone anche durante le ore di buio. Non finisce qui l’impegno dell’Amministrazione per quanto riguarda il Bosco delle Querce. È prevista anche la sistemazione dei cancelli lato via Ada Negri e viale Redipuglia; è in corso la fase di procedura di affidamento per i lavori di messa in sicurezza, adeguamento alle norme UNI sui cancelli e alla completa automazione. L'affidamento è di circa 15mila euro di risorse del Comune di Seveso. L'ultimazione dei lavori è prevista per la fine di ottobre.

"L'inizio di un ampio percorso"

"È evidente anche dopo questo nuovo intervento quanto l’Amministrazione sia attenta e sensibile al tema della sicurezza. In questo frangente abbiamo puntato sul Bosco delle Querce proprio perché è un luogo frequentato quotidianamente da tanti cittadini non solo sevesini ma anche dei comuni limitrofi - commenta il sindaco Alessia Borroni che detiene anche le deleghe all’Ecologia, Ambiente e Bosco delle Querce - Questo è solo l’inizio di un percorso molto più ampio che andrà a interessare tutte le aree più critiche della nostra città. La presenza di telecamere non solo ci permetterà di individuare e sanzionare chi dovesse commettere abusi, ma anche a far sì che le persone siano maggiormente sensibilizzate al rispetto della cosa pubblica".