Nuove tende fuori dall’ospedale di Vimercate: sono 4 presidi medici avanzati FOTO

Questa mattina la Protezione Civile del Comune di Vimercate e la Protezione Civile di Monza e Brianza con il supporto di AVPS e di altri gruppi di protezione civile di altri Comuni hanno allestito nell’area esterna al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vimercate dei presidi medici avanzati.

Le 4 strutture di proprietà della Protezione civile Regionale ospitano posti letto e poltrone per il supporto respiratorio dei pazienti direttamente collegate con il pronto soccorso.

Questo nuovo e importante presidio allestito con grande professionalità permetterà di avere ulteriori posti di accoglienza in caso di necessità. Le tende montate nelle ultime ore si aggiungono a quelle allestitealcuni giorni fa sempre all’esterno della struttura ospedaliera (GUARDA QUI LE FOTO).

“Grazie ai volontari e al personale ospedaliero”

“Il mio ringraziamento va ai volontari per l’impegno profuso e al personale ospedaliero perché stanno affrontando la situazione a testa bassa senza cercare visibilità ma facendo il possibile e anche l’impossibile per tutelare la salute e dare a tutti la possibilità di essere curati” – ha detto il Sindaco Francesco Sartini in visita al presidio.

L’ultimo bollettino sui contagi

Proprio ieri sera il primo cittadino, nel consueto aggiornamento sulla situazione Coronavirus a Vimercate, aveva informato la cittadinanza che i positivi in città attualmente si attestano a quota 138. In questa situazione gli accessi al pronto soccorso sono in costante diminuzione ma l’Ospedale di Vimercate resta sempre sotto costante e pesante pressione, specie per quanto concerne i ricoveri in terapia intensiva.



TORNA ALLA HOME