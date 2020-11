Gelsia prosegue nell’attività di forestazione urbana e lancia una nuova iniziativa che fa seguito al progetto di riforestazione, tenutosi lo scorso novembre, durante il quale sono stati posati 50 nuovi alberi a Carate Brianza, al Parco di Via Colombo.

Nuovi alberi a Carate Brianza grazie a Gelsia e Rete Clima

Sabato 7 novembre, in mattinata, i tecnici di Rete Clima, Ente del Terzo Settore di natura non profit che promuove azioni di Corporate Social Responsibility (CSR) e di sostenibilità ambientale, si sono incontrati a Carate Brianza, tra via Foscolo e via Boccaccio, nel rispetto delle norme anti-Covid. Armati di guanti e attrezzi per il giardinaggio si sono adoperati nella piantumazione di farnie, cerri, roveri, aceri, carpini bianchi e ciliegi selvatici, piante tipiche delle nostre foreste planiziali. Novembre è infatti il mese ideale per piantare alberi, ed è uno dei periodi dell’anno in cui tipicamente si svolgono le attività di forestazione.

Durante la mattinata, il Presidente di Gelsia Massimiliano Riva, il Direttore generale di Gelsia Paolo Cipriano, il Sindaco di Carate Brianza Luca Veggian e l’Assessore all’Ambiente Eleonora Frigerio si sono recati sul posto per vedere di persona l’andamento dei lavori. Il Presidente di Gelsia, insieme agli esperti di Rete Clima, ha presentato loro il progetto e gli obiettivi di un’iniziativa nata per migliorare il territorio, un’operazione volta alla rinaturalizzazione della Brianza, al miglioramento ambientale degli spazi naturali fruibili in città, al miglioramento della qualità dell’aria e, non da ultimo, all’assorbimento della CO2 atmosferica.

“Quello che desideriamo è lasciare un segno concreto di sostenibilità sul territorio brianzolo piantando alberi, un’azione ambientale di cui andiamo fieri – ha detto il Presidente di Gelsia, Massimiliano Riva. Lo facciamo non solo per la Brianza, ma anche per contrastare il cambiamento climatico a livello globale. C’è un concreto bisogno che le imprese diano il loro contributo al raggiungimento dei Sustainable Development Goals 2030 definiti dalle Nazioni Unite. In Gelsia prendiamo molto seriamente la questione ambientale: da oggi abbiamo nuovo verde per i cittadini, frutto della sinergia tra mondo profit e non profit”. “L’intervento di Gelsia rappresenta un bell’esempio di azione sostenibile: un’azione che trova sul territorio locale il punto di incontro tra le necessità di nuovo verde pubblico e la volontà dell’azienda di attuare concretamente la propria Corporate Social Responsibility – ha aggiunto Paolo Viganò, Presidente di Rete Clima: . Un’azione di forestazione che si inquadra dentro le strategie di mitigazione climatica, oggi sempre più necessarie per contrastare il riscaldamento climatico globale”.

“In due anni piantumati 200 nuovi alberi”

“La cura del territorio e dell’ambiente sono da sempre obiettivi primari per la nostra Amministrazione comunale che devono essere perseguiti con atti concreti che siano da esempio per le nuove generazioni – ha concluso il sindaco Luca Veggian. Questo evento, come quello del 2019, rappresenta l’ultimo atto di un lavoro quotidiano che vede il costante impegno per rendere il territorio cittadino sempre più curato e soprattutto verde: in due anni abbiamo piantumato 200 nuovi alberi. La città di Carate Brianza è al centro di un progetto importante che ci vede lavorare in sinergia con enti pubblici e privati per conseguire importanti risultati”.

Al termine della mattinata sono stati messi a dimora circa 150 alberi.

TORNA ALLA HOME