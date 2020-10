Nuovi contagi, sospesi in via cautelativa i servizi di pre e post scuola alla primaria Collodi

Nuovi contagi, sospesi in via cautelativa i servizi di pre e post scuola alla primaria Carlo Collodi di Seveso.

A partire da stamattina l’Amministrazione comunale di Seveso ha sospeso cautelativamente i servizi di pre e post scuola alla scuola primaria Carlo Collodi. Tra i tre casi di positività al virus Covid-19 riscontrati l’altro ieri in tre classi dell’istituto, ve ne è infatti uno che interessa un alunno che utilizzava questi servizi. Così, dopo gli alunni delle tre classi, sono stati posti in isolamento domiciliare anche gli alunni del pre-scuola; nel caso dovessero sviluppare sintomi simil Covid devono contattare il proprio medico o pediatra.

Positive anche tre alunne della Toti

In giornata, invece, l’Istituto comprensivo Via Adua ha informato il Comune di Seveso che, a seguito del riscontro della positività al virus Covid-19 di tre alunne, per tre classi della scuola primaria Enrico Toti è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata. I docenti delle classi interessate avranno cura di organizzare le videolezioni e comunicare alle famiglie il calendario e le modalità di partecipazione.