I militari hanno denunciato un 34enne di Desio, proprietario dell'immobile, per favoreggiamento alla permanenza illegale e per furto di corrente elettrica

Nuovi controlli dei Carabinieri della Compagnia di Vimercate alla stazione di Carnate.

Nuovi controlli al quartiere stazione, scoperti due occupanti irregolari e un allaccio abusivo alla corrente

Nel corso della mattinata di ieri, mercoledì 6 maggio, i militari dell’Arma, insieme al personale del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Casatenovo, lungo la via Roma hanno sequestrato due grammi di cocaina da due diverse persone, la prima un marocchino di 35 anni già noto alle Forze dell’Ordine, e la seconda ad un altro marocchino di 41 anni, irregolare sul territorio nazionale e per il quale sono state avviate le procedure di rimpatrio.

Nel corso della mattinata, sempre sulla stessa via, i Carabinieri hanno controllato anche un immobile, di proprietà di un 34enne di Desio. Al suo interno sono stati trovati due cittadini tunisini di 34 e 18 anni, senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine. Durante la verifica è stato anche riscontrato un allaccio abusivo e realizzato artigianalmente della corrente elettrica, collegato al contatore condominiale.

La denuncia per il proprietario e l’ordinanza del sindaco

Al termine degli accertamenti, i militari hanno dunque denunciato in stato di libertà il proprietario dell’immobile per favoreggiamento alla permanenza illegale e, in concorso con i due tunisini che occupavano l’immobile, per furto di energia elettrica. Sul posto i militari hanno allertato anche i Vigili del Fuoco, che hanno constatato pessime condizioni igienico-sanitarie degli ambienti e gravi criticità negli impianti elettrici e del gas. Per questo motivo, il sindaco di Carnate Rosella Maggiolini, ha emesso un’ordinanza urgente di diffida all’utilizzo di entrambi gli impianti e il temporaneo divieto di accesso all’interno dell’immobile.

Infine i Carabinieri della Stazione di Bernareggio hanno informato della situazione anche l’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa.