I poliziotti hanno convocato i genitori del minore, a cui è stata elevata una sanzione amministrativa, come ad altri due giovani trovati con lui in possesso di stupefacenti

Un totale di 81 persone identificate e 42 veicoli controllati, oltre che sanzioni per tre persone per possesso di hashish, di cui una minorenne, per la quale sono stati immediatamente informati i genitori e la denuncia di un 19enne a cui è stato trovato un coltello di 23 centimetri, con 13 centimetri di lama.ù

Nuovi controlli alla Stazione di Carnate: minorenne trovato con hashish e 19enne denunciato per porto ingiustificato di armi

Questo il bilancio dei pattugliamenti della Polizia di Stato nelle aree limitrofe alla Stazione di Carnate. L’intervento è scattato nella serata di martedì 28 luglio con un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio ed in particolare della zona dello scalo ferroviario, interessata da segnalazioni di degrado urbano, consumo di sostanze stupefacenti e fenomeni di microcriminalità.

Il servizio straordinario

L’attività, disposta dal Questore di Monza e della Brianza nell’ambito delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e dell’Accordo per la promozione della sicurezza integrata sottoscritto presso la Prefettura, è stata svolta con l’impiego di personale della Questura di Monza e della Brianza, di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” e di un’Unità Cinofila antidroga della Polizia di Stato.

I controlli effettuati

Nel corso del servizio, come detto, sono state identificate complessivamente 81 persone, controllati 42 veicoli e sottoposto a verifica un esercizio pubblico.

Le persone sanzionate

Grazie anche al supporto dell’Unità Cinofila, i poliziotti hanno individuato tre persone in possesso di modiche quantità di hashish destinate all’uso personale. Nei loro confronti sono state elevate altrettante sanzioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, con il sequestro della sostanza rinvenuta e la conseguente segnalazione alla competente Autorità amministrativa.

Tra le persone sanzionate, anche un minorenne, trovato in possesso di hashish. Gli operatori hanno pertanto informato i genitori, intervenuti sul posto, procedendo alla contestazione della violazione amministrativa e al sequestro della sostanza.

Il controllo sulla SP342

Nel corso di un posto di controllo effettuato invece lungo la SP342, all’altezza dell’intersezione con via Barassi, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine hanno inoltre fermato un’autovettura condotta da un 19enne italiano. L’atteggiamento tenuto dal giovane ha indotto gli operatori ad approfondire il controllo del veicolo, all’interno del quale è stato rinvenuto un coltello a farfalla della lunghezza complessiva di 23 centimetri, di cui 13 centimetri di lama.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro e il 19enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il porto ingiustificato di un’arma od oggetto atto ad offendere, in violazione dell’art. 4-bis della Legge n. 110/1975.