Nuovi dirigenti scolastici ad Agrate e a Vimercate. Sono state definite ufficialmente nella giornata di ieri, mercoledì, le nomine dei nuovi presidi che dal primo settembre andranno a sostituire colleghi trasferitisi in altre sedi.

Per il Vimercatese in particolare le novità riguardano l’istituto comprensivo “Bontempi” di Agrate, l’istituto comprensivo “Manzoni” di Vimercate e, sempre a Vimercate, l’istituto tecnico superiore “Einstein”.

Sospiro di sollievo ad Agrate

Un vero e proprio sospiro di sollievo hanno potuto tirare ad Agrate docenti e genitori dell’istituto comprensivo “Bontempi” che conta tre scuole dell’infanzia, due primarie e una secondaria di primo grado per circa 1.500 studenti. L’annuncio a sorpresa dato qualche settimana fa dalla dirigente Manuela Raneri che aveva comunicato di essere in partenza per fare ritorno in Sicilia, dopo un solo anno in paese, aveva gettato molti nello sconforto. Il suo arrivo era stato accolto con gioia dopo anni durante i quali l’istituto era stato guidato da dirigenti reggenti, che prestavano servizio ad Agrate solo per poche ore la settimana. Il timore era che si potesse ripetere lo stessa cosa all’inizio di un anno che si profila a dir poco complicato per l’emergenza Covid. Ed invece dall’ufficio scolastico è arrivata la nomina di una nuova preside di ruolo che dal primo settembre sostituirà in tutto e per tutto Raneri. Si tratta di Maria Giordano, insegnante del territorio, alla sua prima esperienza da dirigente.

Le novità a Vimercate

Due i cambi a Vimercate. L’istituto “Manzoni” (due scuole dell’infanzia, due primarie e una secondaria) dal primo settembre sarà guidato da Elena Rossi che prende il posto di Fabiola Lodovica Rivolta.

Per quanto riguarda l'”Einstein” Antonella Limonta verrà sostituita da Michelina Maddalena Ciotta, che proviene dalla Campania.