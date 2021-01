Nuovi soccorritori nella Croce bianca di Giussano

Cinque nuovi membri a bordo dell’equipaggio

Carolina Valtorta, Martina Molteni, Edoardo Terraneo Alessandro Valtorta Stefano Tagliabue : sono i nuovi soccorritori esecutori della Croce bianca.

Tutti giovani e tutti pronti a salire a bordo delle ambulanze per i servizi di emergenza urgenza come «terzo» soccorritore. Dopo quasi un anno e mezzo di corso (prolungato a causa del Covid) si è chiuso il loro percorso formativo che prevedeva l’ultimo step con un tirocinio di 60 ore in veste di «quarto» soccorritore a bordo delle ambulanze.

I cinque nuovi volontari sono i primi del gruppo composto da 12 corsisti, a diventare operativi a tutti gli effetti. «Gli altri sei stanno terminando le 60 ore di tirocinio – spiega Ruggero Cerizza, comandante in sezione – Edoardo, Stefano, Martina, Alessandro e Carolina sono stati i primi che hanno completato tutto il percorso di formazione e ora sono ufficialmente membri dell’equipaggio a bordo».

Nuovi soccorritori esecutori, che vanno ad aggiungersi alle 140 unità in servizio nella sezione di via D’Azeglio.

