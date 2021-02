Il quartiere San Giovanni Battista ha ora i suoi volontari del verde. Si sono subito messi all’opera, appena concluso il corso propedeutico di 16 ore per l’iscrizione all’albo.

Nuovi volontari del verde a San Giovanni Battista

“Intendiamo metterci in gioco attivamente anche per la cura del verde del nostro quartiere, tramite interventi per piccole manutenzioni: contattateci se siete a conoscenza di situazioni dove potremmo intervenire – ha evidenziato Davide Falcone, volontario del Comitato del quartiere San Giovanni Battista – Abbiamo deciso di fare tutti il corso per poter effettuare piccole manutenzioni in tutto il quartiere. Ci teniamo a dare come sempre il nostro contributo per il quartiere in cui viviamo».

Hanno ricevuto le prime segnalazioni

Prima di tutto i volontari hanno intenzione di effettuare dei sopralluoghi nei punti principali del quartiere, per capire quali sono i bisogni più urgenti.

“Stiamo ricevendo alcune segnalazioni dagli iscritti e dai cittadini, ci stiamo organizzando per intervenire il prima possibile”.