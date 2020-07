Nuovo presidente per il Rotary di Varedo e del Seveso. Passaggi di consegne tra Daniela Perego e il neo eletto Pierluigi Lenarduzzi

Passaggio di consegne alla guida del Rotary di Varedo e del Seveso

Un gesto anche simbolico, per mettersi alle spalle l’emergenza sanitaria. Giugno è il mese in cui avviene nei club Rotary il passaggio di consegne tra i presidenti, e quest’anno non ha fatto eccezione. La presidente uscente del club di Varedo e del Seveso Daniela Perego martedì ha ceduto la collana al neoeletto Pierluigi Lenarduzzi.

Un minuto di silenzio per le vittime di Covid

“È stato un anno diverso – ha detto Perego introducendo la serata – Nonostante tutti i progetti che siamo riusciti a realizzare in questo periodo, abbiamo dovuto affrontare questa situazione anomala e difficile”. Dopo la tradizionale cerimonia introduttiva, con l’ascolto degli inni e un minuto di silenzio di rispetto alle vittime del Covid-19, è stato il momento dell’introduzione della nuova socia del club, Barbara Cincotto. “Ho trovato un ambiente stimolante, pieno di persone con molto da dire e tanta voglia di fare. Spero di riuscire anch’io a donare un po’ del mio tempo in aiuto degli altri”, ha commentato Cincotto.

I progetti del 2019

Per introdurre il passaggio di consegne, la presidente uscente ha riassunto in una relazione i successi e le sfide dell’anno passato. “Nel 2019 abbiamo seguito il progetto Global Grant, finalizzato all’istruzione delle mamme straniere del territorio con difficoltà di comunicazione. Poi abbiamo organizzato un corso di primo soccorso con alcune scuole e altri progetti in collaborazione con l’IIS Versari di Cesano Maderno, che sono stati sospesi per l’emergenza sanitaria ma che riprenderemo”».

Il neo presidente

Al termine della relazione, dopo un videomessaggio della studentessa Gaia Di Cinto, volata in Australia con il sostegno del club, è entrato in carica Pierluigi Lenarduzzi. “Voglio ringraziare tutti – ha detto il neo presidente – L’anno scorso è stato bello, il 2020 sarà indimenticabile per vari motivi, ma ora cercheremo di lavorare duro per far dimenticare questi primi mesi terribili. Sono molto emozionato, sento la fiducia del club e mi impegnerò al massimo durante quest’anno”.

Le onorificenze

A coronamento della serata sono state conferite le onoreficienze Paul Harris a Rossana Veneziano e a Emilio Mondini, e un riconoscimento distrettuale particolare a Enrico Cavallini per il suo lavoro a capo dell’Azione Giovanile.

