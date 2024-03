Un incubo che ormai persiste da mesi. Nuovi atti vandalici nel cuore della notte: ancora gomme tagliate e ancora nessuno che si è accorto di nulla, se non a giochi già fatti. Sarebbero una decina le vetture prese di mira in varie vie del territorio nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Nova Milanese.

Nuovo raid vandalico, ancora gomme tagliate

Al mattino l’amara sorpresa per i proprietari delle auto che sono state lasciate parcheggiate in via Alberti. C’è chi si è ritrovato con le gomme a terra di una delle proprie auto, chi invece di mezzi ne aveva lasciati addirittura due e si è ritrovato entrambe le auto con le ruote tranciate.

Stessa scena in via Porta con quattro vetture coinvolte. I vandali, qui, avevano colpito soltanto un paio di settimane fa. Neppure la pioggia è riuscita a fermare i vandalismi: in quest’occasione ad essere rovinate sono state le vetture di altri residenti, non gli stessi colpiti quindici giorni fa.

Il parcheggio di via Porta resta una delle zone più bersagliate. Oltre ai due recenti atti vandalici, anche prima di Natale le auto erano state prese di mira e in quell’occasione vennero anche distrutti alcuni finestrini delle vetture.

Resta da capire chiaramente se gli autori di questi gesti siano gli stessi. E’ possibile, nonostante la distanza che separi via Porta da via Alberti. Dopo le denunce arrivate alla stazione dei Carabinieri, finora almeno cinque, i militari hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire agli autori dei vandalismi, partendo dalla visione delle riprese delle telecamere di videosorveglianza.

I danneggiamenti riguardano vetture spesse parcheggiate una accanto all’altra e appartengono a residenti della zona, dai primi accertamenti le Forze dell’Ordine hanno escluso si possa trattare di azioni mirate volte a colpire qualcuno in particolare, sembra più probabile il gesto di teppisti che attaccano le automobili in maniera casuale.

Dopo i vari episodi avvenuti in queste settimane, di certo l’esasperazione dei cittadini ha abbondantemente superato il limite.