Obiettivo Terra 2020: il besanese Samuele vince il concorso fotografico con il suo martin pescatore

Obiettivo Terra 2020: il besanese Samuele vince il concorso con il suo martin pescatore. La fotografia è stata scattata nella Riserva Naturale Palude di San Genuario, in Piemonte.

Ha vinto il primo premio nell’edizione 2020 del concorso fotografico ‘Obiettivo Terra’: si chiama Samuele Parentella ed è un fotografo besanese che si è aggiudicato il primo posto con uno scatto di un martin pescatore (vedi immagine di copertina).

La premiazione è stata oggi (15 luglio) a Roma alla presenza di molte autorità.

Grande amico di Enpa

Samuele, fotografo naturalista, è anche amico di ENPA di Monza e Brianza e per due anni consecutivi ha donato la stampa montata di una sua fotografia come premio per la Lotteria benefica dell’ENPA.

Il concorso

Obiettivo Terra invece è il concorso fotografico che sostiene le Aree Protette italiane nel faticoso compito di difesa, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale. Il concorso nazionale di fotografia geografico-ambientale è dedicato alle bellezze e alle peculiarità delle Aree protette d’Italia, promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana Onlus per celebrare la Giornata Mondiale della Terra (22 aprile).

