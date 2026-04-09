Occhio alla truffa della Tari via sms.
L’allarme truffe lanciato dal Comune di Vimercate
A lanciare l’allarme è stata nella giornata di oggi, giovedì 9 aprile, l’Amministrazione comunale di Vimercate a seguito di una serie di segnalazioni giunte in Comune.
Attenzione ai messaggi dal numero 351…
Avvisiamo tutti i cittadini che alcuni residenti stanno ricevendo SMS non autorizzati dal numero 351…, contenenti un invito a verificare la propria posizione Tari e a contattare il numero 893… per ulteriori informazioni.
“Comunicazione fraudolenta”
“Il Comune di Vimercate non ha autorizzato o incaricato alcuna società o ente all’invio di tali messaggi o alla verifica delle posizioni Tari – fa sapere l’Amministrazione – Si tratta pertanto di una comunicazione fraudolenta, con potenziali rischi per la sicurezza e la privacy dei destinatari”.
“Segnalare alle autorità”
“Invitiamo quindi tutti i cittadini ad ignorare questi messaggi – prosegue la nota del Comune – non contattare i numeri indicati negli sms e segnalare l’accaduto, se possibile, alle autorità competenti. L’Amministrazione comunale sottolinea l’importanza di prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette e ricorda che tutte le comunicazioni ufficiali del Comune vengono effettuate attraverso i canali istituzionali”.