Attenzione

Occhio alla truffa della Tari via sms

L'allarme lanciato dal Comune dopo una serie di segnalazioni: "Comunicazione fraudolenta, contattate le autorità".

Occhio alla truffa della Tari via sms

Vimercate · 09/04/2026 alle 14:09

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Occhio alla truffa della Tari via sms.

L’allarme truffe lanciato dal Comune di Vimercate

A lanciare l’allarme è stata nella giornata di oggi, giovedì 9 aprile, l’Amministrazione comunale di Vimercate a seguito di una serie di segnalazioni giunte in Comune.

Attenzione ai messaggi dal numero 351…

Avvisiamo tutti i cittadini che alcuni residenti stanno ricevendo SMS non autorizzati dal numero 351…, contenenti un invito a verificare la propria posizione Tari e a contattare il numero 893… per ulteriori informazioni.

“Comunicazione fraudolenta”

“Il Comune di Vimercate non ha autorizzato o incaricato alcuna società o ente all’invio di tali messaggi o alla verifica delle posizioni Tari – fa sapere l’Amministrazione –  Si tratta pertanto di una comunicazione fraudolenta, con potenziali rischi per la sicurezza e la privacy dei destinatari”.

“Segnalare alle autorità”

“Invitiamo quindi tutti i cittadini ad ignorare questi messaggi – prosegue la nota del Comune – non contattare i numeri indicati negli sms e segnalare l’accaduto, se possibile, alle autorità competenti. L’Amministrazione comunale sottolinea l’importanza di prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette e ricorda che tutte le comunicazioni ufficiali del Comune vengono effettuate attraverso i canali istituzionali”.

Tu cosa ne pensi?