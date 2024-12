Vivevano negli edifici dismessi, denunciati quattro stranieri

Nelle prime ore di ieri, 19 dicembre, la Polizia Locale di Seregno, con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Monza e della Polizia Provinciale, ha condotto un’operazione di controllo in due aree interessate da occupazioni abusive.

L'intervento in via Giulietti

A Seregno il primo intervento in un immobile in via Capitano Giulietti, segnalato dai residenti per presunte attività illecite. Durante l’ispezione è stata rinvenuta una stanza di fortuna occupata da un cittadino marocchino (O.H., classe 1994). Emergeva, inoltre, che l’occupante abusivo si procurasse energia elettrica attraverso un allaccio abusivo alla rete pubblica; il personale della società Unareti provvedeva alla messa in sicurezza e al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il soggetto è stato accompagnato al Comando per le formalità di rito.

I controlli all'ex Parà

I controlli si sono poi estesi all'area ex Parà: qui, in distinti locali, sono stati identificati tre uomini di nazionalità marocchina (E.M., classe 2002; M.A., classe 1965; E.Y., classe 1998). Al secondo piano dell’edificio sono stati sequestrati 50 grammi di hashish nascosti in vari punti dell'immobile. Il più anziano dei tre risultava soggetto già noto al Comando e già deferito all’Autorità giudiziaria per i reati di occupazione abusiva di immobili: nei suoi confronti sono in corso le formalità per la relativa espulsione dal territorio nazionale. I soggetti venivano sottoposti a fotosegnalamento presso la Questura di Monza: OH. risultava in possesso di regolare titolo per la permanenza nel territorio nazionale, mentre E.M. e E.Y. erano destinatari di provvedimenti di espulsione.

Denunciati tutti gli stranieri

Tutti i soggetti risultavano però gravati da precedenti per reati connessi al testo unico degli stupefacenti oltre che per reati contro il patrimonio. I fermati sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per furto di energia elettrica (nel caso dell’immobile di Via Capitano Giulietti) e occupazione abusiva di immobili. A seguito dell'intervento, il Questore di Monza e Brianza ha disposto l’immediato rimpatrio di E.Y., con accompagnamento all’aeroporto di Milano Malpensa; nei confronti di E. M. sono in corso invece le operazioni per la sua successiva espulsione dal territorio nazionale. Questa operazione rappresenta il primo intervento nell’ambito della convenzione recentemente stipulata tra i Comuni di Seregno, Monza e la Provincia di Monza e Brianza, finalizzata alla completa collaborazione e sinergia tra i comandi di Polizia Locale.