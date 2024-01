"Odia gli indifferenti", imbrattato un muro della scuola Traversi a Meda: la consigliera pulisce

"Odia gli indifferenti", imbrattato un muro della scuola secondaria di primo grado Traversi a Meda. La capogruppo del Polo civico Rina Del Pero non è rimasta indifferente e si è messa a pulire.

Imbrattato un muro della scuola Traversi

La scritta, realizzata in nero su un muro della scuola Traversi, in via Gagarin, è stata notata ieri, martedì 23 gennaio 2024, dalla consigliera del Polo civico Rina Del Pero, sempre attenta alle problematiche della città. L'intento era forse quello di suscitare una riflessione sulla famosa frase di Antonio Gramsci, ma la modalità non è certo condivisibile.

"Odia gli indifferenti"

Al momento restano ignoti gli autori, ai quali la consigliera si è rivolta condannandone il gesto. Ma ha anche invitato studenti e insegnanti a unirsi a lei per ripulire:

"Un invito a odiare gli indifferenti. Condivisibile solo in parte... primo non si odia, secondo non si imbratta un bene comune, terzo provvedo a riportare il muro in condizioni civili. Mi piacerebbe che magari qualche studente e qualche docente non si dimostrino indifferenti e una lettera al giorno diano una mano a ripulire, sarebbe soprattutto un segnale di attenzione. Si può fare".

Pulizia completata dagli operai del Comune

Nella giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio, gli operai del Comune hanno completato l'intervento di pulizia, imbiancando la parte di muro imbrattata.