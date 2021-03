Offende gli agenti e non fornisce le generalità, è stato deferito. Nei guai un quarantenne fermato dalla Polizia Locale mentre beveva birra davanti a un locale

Mercoledì scorso, 17 marzo, alle 19,10 una pattuglia della Polizia Locale di Limbiate, impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio per il rispetto del Dpcm, ha effettuato un controllo davanti a un esercizio pubblico. Gli agenti, notando circa sette persone, le hanno inviatate a tornate a casa. Tra loro anche un 40enne, intento da consumare birra: non aveva con sè la mascherina ed è stato rimproverato. Sembrava si fossero allontanati tutti, ma non è stato così. Dopo cinque minuti la pattuglia è ripassata davanti all’esercizio commerciale, trovando ancora alcune persone, compreso il 40enne che è stasto nuovamente invitato ad allontanarsi e a indossare i dispositivi di protezione individuale.

Ha cercato di allontanarsi per eludere la richiesta

Anziché fare quanto richiesto, l’uomo, con ancora in mano la bottiglia di birra, ha risposto con tono di sfida che la mascherina non ce l’aveva. Gli agenti si sono quindi fermati per identificarlo al fine di emettere una sanzione per violazione delle prescrizioni sanitarie. Alla richiesta di fornire un documento, il 40enne ha iniziato ad alterarsi e a insultare gli agenti. Nonostante le ripetute richieste delle Forze dell’ordine ha continuato a denigrare l’operato degli agenti e a non fornire le generalità, mentre cercava di allontanarsi per eludere la richiesta. I vigili hanno dovuto fermarlo. L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per non aver fornito le proprie generalità, come previsto dall’articolo 651 del Codice Penale