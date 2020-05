Offende la Polizia Locale, denunciato commerciante. L’uomo non voleva far entrare gli agenti nel suo negozio per un controllo

E’ stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale il titolare di un esercizio commerciale del Villaggio Giovi che ha offeso gli agenti della Polizia Locale di Limbiate. Il 18 maggio i vigili dovevano effettuare un controllo nel suo negozio ma lui non ha neanche voluto farli entrare. L’uomo, un 30enne, si sarebbe anche rivolto agli agenti con toni oltraggiosi offendendo il loro operato.

Alla scena hanno assistito anche alcuni presenti. Il comando di piazza V Giornate, nei giorni successivi, ha proceduto a formalizzare notizia di reato alla Procura della Repubblica di Milano ai sensi dell’articolo 341 bis del Codice Penale

Da oggi controlli a tappeto nei negozi

Da oggi, mercoledì 27 maggio, la Polizia Locale ha avviato una campagna di controlli a tappeto nei negozi di Limbiate, per verificare il rispetto delle normative imposte agli esercizi commerciali

